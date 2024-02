Prefeitura convoca mais de 100 aprovados em processo seletivo da Saúde; veja lista completa

A Prefeitura de Rio Branco publicou, na edição desta sexta-feira (23) do Diário Oficial do Estado (DOE), a 7ª convocação do processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais das funções de nível médio e superior para atuação na Atenção Primária de Saúde de Rio Branco.

O processo seletivo é para contratação do seguintes cargos: agente de combate de endemias, agente de vigilância em saúde, auxiliar de farmácia, assistente social, auxiliar de saúde bucal, cirurgião – dentista, educador físico, educador social, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico clínico geral, médico – medicina da família e comunidade, médico ginecologista, médico pediatra, médico psiquiatra, médico radiologista, médico ultrassonografista, médico veterinário, neuropsicólogo, nutricionista, psicólogo, técnico de enfermagem, técnico de laboratório e terapeuta ocupacional.

Os convocados devem comparecer no Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco (Semsa), no dia 26, 27 e 28 de fevereiro, das 8h30 às 11h30, na Avenida Brasil, nº 475, 2º andar, Centro, altos da Caixa Econômica.

O candidato deverá estar munido de todos os documentos comprobatórios originais e cópias legíveis e em boa qualidade, anexados no ato de inscrição para fins de análise e demais providências. Segundo a publicação, o candidato que não apresentar os anexos informados no ato da inscrição, será desclassificado imediatamente.

Veja a lista: