Prefeitura de Rio Branco realiza 6ª Audiência Pública do Asfalta Rio Branco

Na manhã desta sexta-feira, 2, a Prefeitura de Rio Branco promoveu a 6ª audiência pública do programa Asfalta Rio Branco. Desta vez, foi na regional 6 de agosto, na Igreja Adventista do Canaã e reuniu presidentes de bairros, moradores locais, vereadores e o corpo técnico da prefeitura.

Com 17 milhões de reais alocados para essa regional, o foco da audiência foi ouvir as lideranças de bairros, identificar problemas estruturantes e definir prioridades para a atuação da prefeitura.

Jailton Condack, morador do bairro Canaã, expressou sua satisfação com a oportunidade de discutir a infraestrutura local.

“O canaã é um bairro no centro de Rio Branco. Daqui para o centro a gente vai até a pé tão pertinho que é. Agora com esse benefício vai ser uma bênção para nós. Estamos muito alegres, estamos satisfeitos e eu tenho certeza que isso vai dar certinho, vai ser bom demais!”

Rodrigo Carlos, presidente da União Municipal das Associações de Moradores do Segundo Distrito, destacou os esforços da atual gestão em realizar obras na regional 6 de Agosto. Ele enfatizou a importância da discussão para fortalecer a parceria entre a prefeitura e as comunidades locais.

“A regional 6 de Agosto é composta por 17 bairros, onde o prefeito Tião Bocalom, já conseguiu trabalhar na 6 de Agosto, na Cidade Nova, no Quinze, no Taquari e já tem vários bairros trabalhados. Isso aqui é muito importante, isso traz dignidade para as comunidades que hoje estão aqui sendo ouvidas. Ora veja, ele quer ouvir da boca do morador, também do líder comunitário, que é quem chega com o documento, mas ele quer ouvir da boca do morador, o que é prioridade para as suas comunidades.”

O coordenador da equipe e chefe do Gabinete da Prefeitura de Rio Branco, Frank Lima, fez um balanço das audiências, destacando o objetivo de trazer benefícios aguardados por esses bairros. Lima ressaltou a abordagem diferenciada do programa Asfalta Rio Branco que, ao sair às ruas para ouvir as necessidades da população, busca através do diálogo direto com a comunidade, melhorar a infraestrutura urbana, priorizando as necessidades reais dos moradores.

“Essa é a diferença do programa Asfalta Rio Branco quando resolve vir para a rua fazer audiências para ouvir o povo do ponto de vista das suas necessidades. As pessoas vieram aqui para trazer as suas necessidades e as suas prioridades.”

Veja fotos da reunião: