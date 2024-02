Prefeitura já retirou 20 toneladas de lixo em dois dias de Carnaval no Centro de Rio Branco

As equipes da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade já retiraram cerca de 20 toneladas de lixo durante as duas primeiras noites de Carnaval no Centro de Rio Branco.

A população rio-branquense conta com duas festas, o Rio Branco Folia, na Praça da Revolução, e o Carnaval da Família, no Calçadão da Gameleira.

Segundo o secretário de Cuidados Com a Cidade, Joabe Lira, por noite são recolhidas, em média, 10 toneladas de lixo nos dois espaços de festa.

Na manhã desta segunda uma equipe da secretaria também realizou a limpeza no bairro Tucumã, onde aconteceu o Carnaval do Bloco Vai Quem Quer, no último domingo (11).

No Centro de Rio Branco, a prefeitura conta com uma equipe de 100 pessoas para fazer a limpeza da Praça da Revolução e da Gameleira durante os dias de festa.