Previsão do tempo alerta para tempo instável no feriadão de Carnaval; confira

O meteorologista Davi Friale, do portal O Tempo Aqui, emitiu um alerta preocupante para o feriadão de Carnaval, que se encerra na próxima no dia 14 de fevereiro com a Quarta-Feira de Cinzas. Segundo as informações, uma série de chuvas intensas pode trazer sérios transtornos à população entre segunda-feira, dia 12, e quarta-feira, dia 14.

De acordo com o boletim, as áreas do Acre e regiões vizinhas estão sob forte influência de condições atmosféricas propícias para a ocorrência dessas chuvas intensas. Durante esses dias, o tempo será extremamente instável, caracterizado por uma cobertura densa de nuvens, temperaturas amenas e chuvas a qualquer momento, com uma alta probabilidade de temporais.

“Assim, o segundo fim de semana de fevereiro de 2024 e, na sequência, o feriadão, será com muita chuva e alta probabilidade de fortes temporais no Acre, Rondônia, Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Bolívia e Peru. Em alguns pontos, o acumulado de chuvas, entre sábado e quarta-feira, poderá superar 150mm. Portanto, a população deverá ficar atenta para evitar maior prejuízos ou transtornos, como inundação de ruas, transbordamento de córregos e igarapés, deslizamentos de terra e queda de galhos e árvores, além do perigo potencial dos raios”, afirmou o meteorologista.