Professora doa R$ 5 bilhões e paga mensalidade de todos os alunos de curso de medicina

Uma ex-professora e atual presidente do conselho da Albert Einstein College of Medicine, em Nova York, doou US$ 1 bilhão (R$ 5 bilhões) para a instituição e todos os alunos de medicina serão contemplados com este valor. A atitude de Ruth Gottesman, de 93 anos, comoveu os milhares de alunos da instituição.

Segundo a revista Exame, a ex-professora ficou conhecida por desenvolver ferramentas utilizadas para rastrear problemas de aprendizagem em crianças e lançou um programa de alfabetizar adultos que não sabem ler ou escrever.

Ainda de acordo com a publicação, Ruth, de 93 anos, é viúva do bilionário David “Sandy” Gottesman, que morreu em 2022, aos 96 anos. Ele foi um dos primeiros acionistas da Berkshire Hathaway e amigo de Warren Buffett. Toda a doação veio dos fundos do marido da professora aposentada.

A Albert Einstein College of Medicine disse que a doação de R$ 5 bilhões vai ajudar a todos terem mais chances de adquirir bolsas no curso.

Mensalidade

A mensalidade de medicina neste ano na faculdade é US$ 60.000, quase R$ 40 mil reais.

A instituição externou que os alunos do 4º ano serão reembolsados pela mensalidade do semestre que já pagaram, e a partir de agosto, todos os alunos receberão mensalidades gratuitas.