Público lota Gameleira à espera do show do sambista Neguinho da Beija-Flor: “Precursor”

O show do sambista Neguinho da Beija-flor, que se apresenta logo mais, às 22h no palco do Carnaval da Família, fez com que o público lotasse a Gameleira à espera da atração.

A cantora Sandra Melo fez o pré-show e agitou o público enquanto o cantor não sobe ao palco. O Carioca Marcio Souza, que mora no Acre a cerca de um ano, é que conhece muito bem o artista, revelou a expectativa para o show.

“Minha expectativa é a maior, até porque eu sou 100% Beija-flor. O acreano pode esperar um show maravilhoso. Ele é precursor da escola de samba Beija-flor”, ressaltou.

O sambista é a atração mais esperada do Carnaval da Família e deve ter, ainda, a presença do governador Gladson Cameli.

