Quem são os times mais valiosos do Brasil: veja ranking

O Flamengo mais uma vez aparece no topo do ranking dos clubes mais valiosos do país. O valor de marca do Rubro-Negro carioca em 2023 foi de R$ 4,516 bilhões, segundo a Sports Value. Anualmente, a empresa faz um levantamento das 30 marcas mais valiosas do Brasil, levando em consideração vários aspectos, como potencial consumidor do público da equipe, valor plantel, dívidas e receitas com direitos esportivos, por exemplo.

Em segundo lugar no ranking, quase um bilhão de reais a menos, aparece o Palmeiras, com valor de marca estimado em R$ 3,573 bilhões. E, na sequência, aparece outro clube paulista, o Corinthians, com R$ 3,071 bilhões.

Confira abaixo o ranking da Sports Vallue.

Clubes mais valiosos do Brasil- 2023- R$ milhões

1º – Flamengo 4.516

2º – Palmeiras 3.573

3º – Corinthians 3.071

4º – Atlético-MG 2.953

5º – São Paulo 2.214

6º – Internacional 2.124

7º – Atlhetico-PR 2.090

8º – Fluminense 1.449

9 º – Red Bull Bragantino LTDA 1.187

10º – Santos 1.184

11º – Grêmio 1.037

12º – Cruzeiro SAF 766

13º – Fortaleza SAF 636

14º – Botafogo SAF 598

15º – América-MG SAF 582

16º – Coritiba SAF 565

17º – Vasco da Gama SAF 503

18º – Sport 468

19º – Bahia SAF 459

20º – Atlético-GO 450

21º – Ceará 420

22º – Goiás 339

23º – Cuiabá SAF 311

24º – Guarani 293

25º – Santa Cruz 263

26º – Avaí 262

27º – Náutico 246

28º – Ponte Preta 241

29º – Juventude 218

30º – Portuguesa -SP 184

*Fonte: Sports Value