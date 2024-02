Rio Branco disputa amistoso contra o Vasco bastante pressionado no José de Melo

Rio Branco e Vasco disputam neste sábado, 10, a partir das 15h30, no José de Melo, um amistoso como parte das preparações das duas equipes para o Campeonato Estadual. O Estrelão ainda não venceu na pré-temporada e por isso pressão nos bastidores do clube durante a semana.

Jóbson é dúvida

Recuperado de uma lesão no púbis, o atacante Jóbson vai disputar a primeira partida da fase de preparação. O técnico Vaguinho Santos comandou um trabalho tático na manhã dessa sexta, 9, e não definiu os titulares. Dunha e Alê disputam uma vaga no meio-campo.

Vaguinho pressionado

Nos bastidores do Rio Branco aumenta a insatisfação dos dirigentes com o técnico Vaguinho Santos. Na quinta, 8, ocorreu uma longa reunião e o treinador foi questionado e cobrado.

Força máxima

Erismeu Silva montou o Vasco com força máxima. O treinador ainda espera a chegada de reforços para o Estadual. “Vamos com a nossa equipe base. Esse treinamento vai ser importante para ajustarmos o time para a estreia no campeonato”, afirmou o técnico.