Rio Branco empata com Vasco e segue sem vencer na fase de preparação, no José de Melo

O Rio Branco voltou a fazer uma partida abaixo do esperado e empatou com o Vasco por 0 a 0 nesse sábado, 10, no José de Melo, em mais um amistoso como preparação para a disputa do Campeonato Estadual.

Voltou a perder gols

O Rio Branco fez um bom início de partida, mas caiu de produção depois dos 15 minutos. Mesmo sem jogar um grande futebol, o Estrelão criou oportunidades e falhou nas conclusões.

Vaguinho mantido

Após o amistoso, a diretoria do Rio Branco voltou a se reunir e fez cobranças a Vaguinho Santos. Contudo, o técnico foi mantido no comando da equipe.

“Estamos abaixo e a culpa não é somente do treinador. Dispensamos cinco jogadores e essa lista deve aumentar. Os atletas precisam entender o tamanho do Rio Branco”, declarou o presidente do Rio Branco, Valdemar Neto.

Elenco trabalha

O elenco do Rio Branco reapresenta-se no José de Melo na tarde deste domingo, 11, e inicia a última semana completa de treinos antes da estreia na Copa do Brasil. O duelo contra o CRB, de Alagoas, será no dia 21, às 19h30, no Florestão.