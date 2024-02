São Bernardo x Palmeiras: horário e onde assistir ao jogo do Paulistão

São Bernardo e Palmeiras se enfrentam hoje (15), às 19h30 (de Brasília), no estádio 1º de Maio, em São Bernardo. A partida é válida pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

A partida terá transmissão da TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Palmeiras vive boa sequência no Campeonato Paulista, mas vem de empate com o lanterna da competição. O Alviverde vencia o Santo André, mas acabou levando o empate em cobrança de escanteio após um vacilo da defesa aos 44 minutos do 2º tempo.

O São Bernardo também faz bom Paulistão, mas precisa da vitória para se consolidar em seu grupo. A equipe do ABC paulista está no grupo D — que tem três times brigando por duas vagas na próxima fase: São Paulo (13), Novorizontino (12), São Bernardo (12) e Botafogo-SP (8).

O Palmeiras lidera o Grupo B com 14 pontos, e um jogo a menos que os demais rivais. Água Santa (10), Ponte Preta (12) e Guarani (4) completam o grupo.

Prováveis escalações

São Bernardo: Alex Alves, Rafael Forster, Pedro Carrerete, Alan Santos, Arthur Henrique, Rodrigo Souza, Wesley Dias, Lucas Lima, Lucas Tocantins, Kayke, Matheus Régis.

Palmeiras: Weverton; Luan, Gustavo Gómez e Murilo; Marcos Rocha, Zé Rafael, Richard Ríos, Raphael Veiga e Piquerez; Rony e Flaco López.

São Bernardo x Palmeiras — 8ª rodada do Paulistão

Data: 15 de fevereiro de 2024, às 19h30 (de Brasília)

Local: estádio 1º de Maio, em São Bernardo (SP)

Transmissão: TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)