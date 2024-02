Sob alerta de enchente, prefeitura lança portal de vídeo monitoramento do Rio Acre; saiba mais

A prefeitura de Rio Branco lançou na tarde desta sexta-feira (23) o portal “De Olho no Rio”, nova ferramenta que vai, a partir de agora, acompanhar por meio de vídeo monitoramento o nível do Rio Acre, que se aproxima da cota de alerta, de 14 metros, na capital acreana.

SAIBA MAIS: Defesa Civil inicia construção de abrigos em parque e 5 escolas já recebem desabrigados

Além do monitoramento em tempo real do Rio Acre, a população também poderá acompanhar a medição feita pela Defesa Civil. Para isso, basta acessar o link.

O prefeito Tião Bocalom esclareceu que a ferramenta é um veículo de comunicação direta com a população.

“Temos procurado fazer o máximo de investimentos em tecnologia. E essa ferramenta vai ser essencial para monitorarmos o nível do Rio Acre, em especial a população, que poderá ter em suas mãos, um portal prático com informações em tempo real do Rio Acre”, explicou.

Coronel Bino, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação ressaltou que a ferramenta foi um pedido do próprio prefeito Tião Bocalom.

“No tablet, computador ou celular, a população vai poder acompanhar o monitoramento do Rio Acre. Esse é mais um dos pedidos do prefeito Tião Bocalom para que tenhamos uma cidade inteligente”, destacou coronel Bino.