Thor Batista processa pessoas que criticaram sua aparência: veja nota

O empresário Thor Batista, filho de Eike Batista, vai processar “todos os responsáveis” por criticar a sua aparência, após uma foto publicada no Instagram por sua esposa, Lunara Campos. Por meio de uma nota, a equipe de advogados lembra que a “internet não é terra sem lei” e diz estar tomando providências.

“Thor Batista tem sido alvo de ataques pessoais com o intuito explícito de denegrir sua imagem e a de seus familiares, inclusive com o uso indevido da imagem de seu filho recém-nascido, visando a obtenção de mais visualizações, curtidas e compartilhamentos, que podem gerar ganhos financeiros para aqueles que realizam os ataques”, diz um trecho.

A nota, publicada no Instagram de Thor, ainda diz: “Diante das informações coletadas, estamos tomando as providências necessárias para identificar todos os responsáveis por esses atos inescrupulosos, que enfrentarão as devidas sanções da Justiça, tanto na esfera cível como criminal.”

Veja o comunicado completo:

Entenda a confusão

Thor Batista, filho de Eike Batista e Luma de Oliveira, virou assunto nas redes sociais nessa segunda-feira (26/2) após aparecer em uma foto com um visual diferente do que o conhecido pelo público.

Ao jornal Extra, Thor comentou sobre as críticas pelo visual e apontou que a genética é responsável pela mudança brusca no visual.

“As mudanças têm a ver com dois fatores: O primeiro, a genética. Basta ver fotos do meu avô paterno e meu pai. Ambos já começaram a ficar com cabelo mais ralo com pouca idade. Mas os dois são meus exemplos de vida, então está tudo muito bem, obrigado”, alegou.

Ele ainda diz que a “carga enorme de trabalho e reveses da vida” são outro fator para a calvície aos 32 anos, e deixa claro que a perda de cabelo nada tem a ver com o uso de anabolizantes — mesmo que ele admita o uso.

“Não tem nada a ver com hormônios como alguns estão falando. Uma década atrás eu até fiz uso de algumas coisas, como DHEA em cápsulas (dehidroepiandrosterona), que é um precursor de testosterona. Ele promove um leve aumento nos níveis de testosterona, mas é algo sutil, e está mais para contribuir para o anti-envelhecimento do que envelhecimento em si (risos)”, completou.