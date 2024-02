Tony Salles anuncia saída do Parangolé após apresentação em Salvador

Tony Salles, líder do Parangolé, afirmou em entrevista após o show no Carnaval de Salvador, nessa segunda (12/2), que es´ta deixando a banda. O cantor e marido de Sheila Carvalho deixou no ar que pretende seguir carreira solo.

“A única coisa que está definida é que meu último ano com o Parangolé vai ser este ano, de 2024. E a partir de 2025, podemos vir, de repente, com uma carreira solo, podemos vir com qualquer outro projeto, mas vamos aguardar”, explicou ele ao site Bahia Notícias.

Tony Salles, no entanto, garantiu que vai seguir atuando no mundo da música como empresário.

“Tenho o desejo de uma carreira solo, logicamente. E então, manteria a empresa, que é a Salvador Produções e a Penta Eventos, duas empresas que não vou deixar porque o time que está ganhando não se mexe”, explicou.