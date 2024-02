Trans acreana que viveu ‘Maria Bonita’ no Carnaval de SP fala sobre emoção de dar vida à cangaceira

Natural de Rio Branco, Izis da Silva Gomes, de 27 anos, conhecida como Izis Ramashaya, foi destaque no Carnaval de São Paulo. A mulher trans acreana deu vida à famosa cangaceira ‘Maria Bonita’. A ex-moradora do bairro Calafate conversou com a coluna Douglas Richer, do site ContilNet, e falou sobre a emoção de estrear em um dos maiores carnavais do país, representando a companheira de Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, e a primeira mulher a participar de um grupo de cangaceiros. Izis foi destaque na Grêmio Recreativo Escola de Samba Colorado do Brás.

“Foi muito inesperado; conheci algumas pessoas aqui que participaram de movimento junino em São Paulo, através de um amigo meu, Cesar, com quem participei do grupo cultural ‘Malucos na Roça’ no Acre. Tenho mais de 11 anos participando no meio cultural acreano, com blocos, bandas, fanfarras e quadrilhas juninas, que são minha paixão. Conheci uma amiga chamada Lility, rainha junina em São Paulo. Estava postando minhas recordações de todos esses anos de quadrilha, quando ela me chamou para participar de um trabalho envolvendo quadrilha junina. Na hora topei, mas não imaginava que seria numa escola de samba”.

“Logo depois soube que se tratava de participar de um carro alegórico representando a cultura nordestina, exatamente representando o São João. Para minha surpresa, representando Maria Bonita, que fala muito sobre mulher guerreira de personalidade forte, com a qual me identifico muito”, contou em entrevista ao ContilNet.

Ao ContilNet, a acreana desabafou sobre as oportunidades que a cidade lhe proporcionou em apenas quatro meses. “Estou muito emocionada ainda em saber que estou participando de um movimento gigantesco como o Carnaval de São Paulo. Tenho apenas 4 meses em SP, e Deus já me proporcionou muitas coisas que no Acre eu não conseguia, como independência financeira, trabalho e morar sozinha. São tantas coisas que representam para mim esse desfile que nem sei me expressar direito”, disse Izis.

A acreana se apresenta novamente neste sábado (17) no desfile das campeãs de São Paulo, pois a sua escola, que participava do grupo de acesso, garantiu uma vaga na elite do Carnaval de São Paulo. A Colorado do Brás ficou em segundo lugar no grupo de acesso, com 269,5 pontos. Colorado do Brás apresentou o enredo “Os Encantos da Raiz do Mandacaru”. O projeto foi desenvolvido pelo carnavalesco Anselmo Brito.

“Já foi bom desfilar em uma escola fazendo o que eu gosto. Imagina entrar com o sabor de ser campeã com a Colorado do Brás e com a certeza de que no ano que vem tem mais?!”, disse a acreana ao ContilNet.

O tema buscou exaltar o folclore e lendas do povo nordestino, passando pela fé nos terreiros de candomblé, igrejas e rituais de pajelança. Por fim, também houve um tributo à música, dança, literatura, culinária e aos artistas da região.

Veja fotos cedidas a coluna Douglas Richer: