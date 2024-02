Trump terá que pagar multa de R$ 1,76 bilhão por fraudar balanço financeiro de sua empresa

O juiz Arthur Engoron, de Nova York, decidiu nesta sexta-feira (16) que o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump deverá pagar uma multa de US$ 354,9 milhões (R$ 1,76 bilhão) por inflar os números do balanço financeiro de sua empresa do setor imobiliário, a Trump Organization. Além disso, ele está proibido de fazer negócios no estado de Nova York por três anos.