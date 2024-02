Vaguinho comanda trabalho leve e tem dúvida no ataque

O técnico Vaguinho Santos comanda um treino leve na manhã desta terça, 27, em Marabá, no Pará, e deve definir os titulares do Rio Branco para o confronto contra o Águia. A partida será disputada nesta quarta, 28, às 18 horas (hora Acre) e vale uma vaga na segunda fase da Copa Verde,

Robert não joga

O atacante Robert foi titular no clássico contra o Atlético, na estreia do Estadual, mas está fora da estreia na Copa Verde. O atleta sentiu uma lesão no joelho e não viajou para Marabá.

Dodô e Vitinho

Os atacantes Dodô e Vitinho são as principais opções para a vaga de Robert. Contudo, o treinador do Mais Querido deve deixar para confirmar os titulares somente momentos antes da partida.