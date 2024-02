Veja antes e depois de penhasco que desabou a poucos metros de casas milionárias

Apesar do susto, a prefeitura informou ao ABC News que as casas passaram por vistorias e não há determinação de ameaça imediata ao local.

As imagens mostram o amontoado de entulho resultante do deslizamento de terra e também o quão perto do abismo estão as casas milionárias. Veja uma filmagem de drone do local:

— Eu ficaria preocupado se morasse em uma dessas casas. Não sei se é por causa de todo o desenvolvimento que o morro ficou comprometido. — disse Jan Cocchiara, morador de Dana Point a uma emissora de TV local.

Casas de ao menos R$ 64 milhões

As três residências sobre a encosta que desabou são avaliadas em milhões de dólares. Segundo o jornal americano L.A Times, a casa localizada logo acima da parte do penhasco que cedeu tem valor estimado em US$ 16 milhões, o equivalente a R$ 79 milhões. A casa ao lado, por sua vez, custa cerca de R$ 64 milhões.