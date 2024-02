Veja conversa do filho de Ana com Alexandre, pelo telefone de Edu Guedes

Além de voltar a acusar Ana Hickmann de cometer alienação parental com o filho, Alexandre Correa divulgou prints da conversa que teve com Alezinho nesta quinta-feira (15/2), pelo telefone de Edu Guedes, fato que o revoltou. A criança, a mãe e o chef de cozinha estão em Paraty com pouco sinal de telefone, uma viagem que, segundo o empresário, ocorreu sem seu conhecimento.

“Oi papai. Meu celular está sem sinal aqui onde estou. Só esse número funciona”, escreveu a criança. Em seguida, ele enviou um áudio, o qual foi apagado, segundo Alexandre, por Edu.

Por fim, o pequeno manda uma foto com os dois polegares fazendo sinal de positivo na conversa com o pai. Veja os prints na galeria ao final desta matéria.

Acusações

Nesta semana, Ana Hickmann procurou a polícia contra o ex-marido mais uma vez, após afirmar que o empresário ficou 45 minutos na frente de sua casa, vigiando o local, fato que Alexandre Nega. Ele, por sua vez, diz que a apresentadora faz alienação ao viajar com o filho sem avisar e fazer com que ele perca a aula desta sexta-feira (16/2) da escola.

Ainda nesta sexta, a equipe de Ana emitiu uma outra nota, dizendo que o ex-marido dela usa o filho dos dois e tenta atrapalhar o processo por violência física constantemente.

