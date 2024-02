Vídeo mostra o momento em que tubarão ataca grupo de mergulhadores; assista

Viralizou nas redes sociais um vídeo que mostra um grupo de mergulhadores durante uma empreitada com tubarões nas Maldivas. Gravado no início deste mês, no registro é possível perceber que a equipe não parecia prestar muita atenção no que ocorria quando foi surpreendida pelo animal, que passou a colidir contra as pessoas de maneira muito rápida e desordenada.