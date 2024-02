VÍDEO: Mulher é presa em flagrante após agredir criança autista

Ainda de acordo com o juiz, “em que pese sua primariedade, as peculiaridades do caso concreto demonstram a alta periculosidade da custodiada, que trabalha como cuidadora de crianças. Com efeito, diante dos relatos de agressões constantes contra menor de idade que não possuía capacidade de autodefesa, conclui-se que a prisão cautelar, ao menos por ora, é a única medida efetivamente capaz de evitar a reiteração delitiva, resguardando assim a integridade física da vítima e de outras crianças”, destacou.