VÍDEO: Wanderley Andrade dá açaí na boca de Bocalom e elogia o prefeito: “Tu é enjoado”

A atração nacional do Carnaval 2024 da Prefeitura de Rio Branco, Wanderley Andrade, concedeu entrevista coletiva ao lado do prefeito Tião Bocalom e voltou a fazer elogios ao gestor da capital.

Wanderley questionou o prefeito sobre o primeiro viaduto de Rio Branco, na Avenida Dias Martins. “É o primeiro viaduto da cidade, né? Rapaz tu é enjoado mesmo”, disse o cantor.

O cantor paraense destacou a relação antiga que tem com o Acre e falou sobre os produtos que ama no estado, entre eles o açaí, que ganhou do ContilNet durante a entrevista.

Quando viu o açaí, Wanderley decidiu tomar a bebida na boca. “É um dos melhores açaís do país, de Feijó, aqui no Acre”.

Wanderley decidiu quebrar o protocolo e também deu açaí na boca do prefeito Tião Bocalom: “Tu vai tomar é agora”.

Veja o momento:

Assista a transmissão ao vivo da segunda noite: