Willian é uma das apostas do Andirá no Campeonato Estadual

O atacante Willian, 17, será uma das apostas do Andirá para a disputa do Campeonato Estadual. O atleta foi emprestado pelo Santa Cruz e vai disputar pela primeira vez uma competição profissional.

“Preciso agradecer ao presidente (Afonso Alves) por ter confiado no meu trabalho. Estou bem ansioso para o jogo de estreia e meu objetivo é ajudar o Andirá da melhor forma possível”, afirmou Willian.

Titulares definidos

Após um coletivo com a duração de 60 minutos nesta quinta, 15, no Juventus, o técnico Pedro Balú definiu a equipe titular com: Ewerton, Gabriel, Bomba, Vitor, Esquerda; Kiko, Júnior, Luan; Willian, Vinícius e Breno.

Fecha preparação

O elenco do Andirá fecha a preparação nesta sexta, 16, a partir das 15h30, no Juventus, com um treino de bolas paradas. O Morcego enfrenta a Adesg no sábado, 17, às 15 horas, no Florestão.

Willian vai disputar pela primeira vez uma competição profissional/Foto ContilNet