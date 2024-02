Zé Marco tem somente uma dúvida no meio e definição será na quinta

Marquinhos ou Gabriel Magela. Essa é a dúvida do técnico Zé Marco para o confronto contra o Andirá na estreia do Campeonato Estadual, partida programada no sábado, 17, às 15 horas, no Florestão.

“Os dois atletas me oferecem opções diferentes. Com o Marquinhos, teremos uma bola aérea mais forte e marcação. O Gabriel Magela aumenta o poder de criação da equipe. Devo definir no coletivo de quinta”, explicou Zé Marco.

Trabalho tático

O elenco da Adesg faz na tarde desta quarta, 14, um treino tático no Nabor Júnior, em Senador Guiomard. “Estamos realizando os ajustes. É sempre possível melhorar um pouco mais. Uma vitória no sábado é muito importante para o início da campanha”, avaliou o treinador.

Bebê volta aos treinos

O zagueiro Bebê voltou aos treinamentos na tarde desta quarta, 13, no Nabor Júnior. O atleta recupera-se de uma lesão no tornozelo e deve ficar a disposição da comissão técnica para o confronto diante do Independência.