“A tendência é termos a maior cheia dos últimos tempos”, diz Gladson em entrevista à Band

O governador do Acre, Gladson Cameli, em entrevista à Band na noite desta sexta-feira (01) expressou profunda preocupação com a atual situação do rio Acre, que deixou dezenas de pessoas desabrigadas nos últimos dias. “Pelo que eu fui extraoficialmente, a tendência é da maior cheia dos últimos tempos”, declarou Cameli.

A cidade de Brasileia, localizada na fronteira com o Peru, está entre as mais afetadas pelo aumento do nível da água do rio. Durante a entrevista Cameli lembrou que diante da gravidade da situação, 19 dos 22 municípios acreanos já foram incluídos em decretos de emergência. Os últimos a decretarem estado de emergência foram os municípios de Marechal Thaumaturgo e Rodrigues Alves.

O governador não poupou esforços para conscientizar a população sobre os riscos iminentes, enfatizando a importância de se antecipar aos desafios que se avizinham. “Não é positiva, não estou fazendo drama, eu estou falando uma realidade”, frisou, destacando a necessidade premente de cooperação e apoio mútuo.

Por fim, o governador lançou um apelo à solidariedade nacional, pedindo ajuda e doações para as comunidades afetadas pela inundação. “Quero pedir ao Brasil quem puder faça uma ajuda, doe alimentos, porque estamos precisando e quem tiver condições doe pra quem a gente possa tá unido”, apelou Cameli, ressaltando a importância de permanecer unidos como brasileiros.

Confira a entrevista abaixo: