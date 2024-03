Após problemas em gatinhos, empresa de rações diz que testes feitos não apontam erros em produtos

A produtora de rações para animais, Nutrak, tem sido acusada de estar causando alguns problemas de saúde em felinos, entretanto, segundo os testes realizados com o suposto lote avariado, não haveriam indicativos de ligação entre os sintomas e o alimento.

De acordo com o proprietário da marca, João Paulo Martins, todos os tutores dos pets que entraram em contato estão sendo amparados, encaminhados para clínica veterinária com todos os custos ressarcidos.

Ele ainda explica que amostras foram mandadas para outros estados, como São Paulo e Minas Gerais, para que novos testes e análises fossem feitas na ração.

“Quando os primeiros casos começaram a surgir, e suspeitaram do alimento, recolhemos o lote em questão, que foi o de janeiro deste ano”, explica o proprietário.

Ele ainda explica que todos os testes realizados localmente apresentaram resultados negativos para diversos tipos de contaminação, e que os exames feitos a partir das amostras enviadas para análise podem ajudar a descobrir o que está acontecendo com os animais, já que, com as informações atuais, ainda é inconclusivo apontar para a alimentação como origem dos problemas.

O empresário reforça o cuidado com a saúde dos animais. “Temos nosso controle de qualidade interno, temos veterinários que trabalham conosco. Mandamos os gatos para as clínicas, ressarcimos os clientes, e estamos tentando lidar com a situação conforme ela está se desenrolando, ficamos preocupados com os animais sem saber o que está acontecendo com eles”, disse Martins.

As amostras que foram enviadas para os estados de Minas Gerais e São Paulo devem demorar cerca de 20 dias para apresentarem o resultado dos novos testes.

VEJA A NOTA NA ÍNTEGRA: