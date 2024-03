Bairro 15: primeiras casas e ruas são atingidas pela cheia do Rio Acre; VÍDEO E FOTOS

O ContilNet visitou o bairro 15 na manhã desta sexta-feira (1), em Rio Branco. No local, as primeiras casas e ruas já foram atingidas pelo transbordamento do Rio Acre.

Estão quase submersas as ruas Júlio Camilo de Oliveira e Coronel Honório Alves, que são perpendiculares à avenida principal que corta o bairro. Moradores já começaram a retirar seus móveis das casas atingidas.

Um dos pontos mais afetados no bairro é o Colégio Imaculada Conceição, que está debaixo d’água.

Veja fotos do ContilNet: