Bocalom se emociona ao ver tragédia causada pela alagação e diz que população não está sozinha

Visivelmente emocionado, enquanto percorria de barco, neste final de semana, observando os estragos causados nos bairros e áreas afetadas pela segunda maior enchente já registrada na história do Rio Acre, o prefeito de Rio Branco passou pelos bairros da Base, XV, Cidade Nova e algumas comunidades ribeirinhas.

Na companhia do Coordenador Municipal de Defesa Civil, ten. cel. Cláudio Falcão, e do secretário municipal de Cuidados com a Cidade, Joabe Lira, o prefeito lamentou mais uma vez a tragédia das enchentes ocorridas em três, dos quatro anos de sua administração.

“O cenário depois dessa alagação, realmente, é um cenário dificílimo de ver. Impacta, porque as pessoas perdem muita coisa. A casa é toda invadida pela água, entra bicho, areia, entra tudo e depois que a água baixa, como é o caso de hoje, eles têm que fazer a limpeza e retomar a vida novamente”, explicou o prefeito.

Em cada canto o cenário é de total destruição. Assim como nos anos de enchentes de 2021 e 2023, o prefeito garantiu que no seu governo, a principal prioridade é cuidar de gente e a população não está sozinha nesse momento difícil e mais uma vez, a municipalidade fará de tudo para minimizar o sofrimento das pessoas e trazer de volta o sentimento de dignidade para todos os rio-branquenses.

“Eu quero dizer que para mim esse povo é um povo herói, que mesmo tendo os problemas todos os anos, permanecem aqui porque realmente morar na beira do rio não deve ser muito ruim, eu sempre gostei de ver a beira do rio. Eu acho que esta população que mora aí pode ter certeza de uma coisa, vocês não estão sós! Contem com a prefeitura, contaram com a prefeitura em 2021, 2023 e vão contar novamente agora em 2024. Estamos juntos”, encerrou.