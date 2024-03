Bolsonaristas lotam Maison Borges em evento do PL mulher com Bolsonaro e Michelle; VEJA FOTOS

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro é a anfitriã do evento do PL mulher, que acontece neste sábado (23), no Maison Borges, em Rio Branco, capital do Acre.

O ex-presidente Jair Bolsonaro também é presença confirmada no evento. Previsto para acontecer a partir das 10 horas, logo nas primeiras horas do dia apoiadores já estavam no local, aguardando a chegada dos dois. A expectativa é que mais de mil pessoas compareçam ao evento.

Além do evento do PL Mulher, o partido organiza a filiação do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom e de outras 100 pessoas.

Confira as fotos de Juan Diaz para o ContilNet: