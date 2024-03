Cadeirante leva presentes para entregar a Bolsonaro no aeroporto: “Tem consideração pelo Acre”

O aposentado Emir Mendonça, de 56 anos, chegou ao Aeroporto de Rio Branco às 17h desta quinta-feira (21) para receber com os demais apoiadores o ex-presidente Jair Bolsonaro, que desembarca na capital acreana no dia em que comemora 69 anos. Emir Mendonça faz parte do grupo de dezenas de acreanos que estão a espera do ex-presidente Jair Bolsonaro no Aeroporto Internacional de Rio Branco.

“Eu estive aqui nas duas oportunidades em que ele [Bolsonaro] esteve aqui e agora não poderia ser diferente. Eu sou patriota e defendo o meu país, por isso estou aqui”, disse à reportagem do ContilNet.

Edir, inclusive, trouxe ao Aeroporto dois presentes – um para entregar a Bolsonaro e outro à Michelle. “Eu trouxe duas blusas para entregar aos dois. Estou aqui como patriota e de direita. Achei de muita consideração dele para com o Acre. Ele poderia passar no Rio de Janeiro, que é o estado dele, mas veio passar no Acre. Bolsonaro foi o presidente que mais veio ao Acre”, falou.

“Eu votei nele em todas as eleições, voto e faço campanha. Sobre ser bolsonarista, o que digo é que sou amigo patriota. Eu não quero que nossa bandeira seja vermelha, como já está acontecendo. O Brasil não nasceu pra ser comunista”, acrescentou.

Ao final, Edir relembrou um trecho da música de Cazuza.“Brasil, mostra sua cara”, e é o que nós estamos fazendo aqui”, conclui.