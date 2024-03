Capitão da PM, Thales Campos é o convidado da semana no Fala Operacional; ASSISTA

O podcast Fala Operacional desta semana entrevistou o capitão PM Thales Campos, atualmente lotado no Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Estado do Acre.

A história do capitão PM Thales Campos é realmente inspiradora e repleta de superação. Sua jornada, desde catar latinhas na Baixada da Sobral até se tornar um oficial do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Estado do Acre, é um exemplo de determinação e perseverança. Acredito que muitas pessoas podem se inspirar com a trajetória de Thales e encontrar forças para enfrentar seus próprios desafios.

Se você está passando por dificuldades e precisa fazer escolhas difíceis na vida, o conselho de Thales Campos pode ser valioso. Assista à entrevista na íntegra para descobrir as palavras de incentivo e sabedoria que ele compartilha.

Compartilhar histórias de superação e resiliência como a do capitão PM Thales Campos é uma forma poderosa de motivar e inspirar aqueles ao nosso redor. Acredito que muitas pessoas se sentirão encorajadas ao conhecer a história desse valoroso policial militar.

