Católicos prestigiam encenação da Paixão e Morte de Cristo no Palácio Rio Branco; fotos

O segundo dia do Tríduo Pascal, a Sexta-feira Santa, contou com a tradicional Procissão do Cristo Morto, que reuniu 8 mil fiéis neste ano, e o 11º Musical da Paixão de Cristo, que levou milhares de pessoas para o Palácio Rio Branco na noite desta sexta (29).

A Semana Santa é um momento importante para a igreja católica, que inicia no Domingo de Ramos, celebração que representa a entrada de Jesus em Jerusalém e segue até o Domingo de Páscoa, que representa a ressurreição de Jesus Cristo.

Durante a semana, há celebrações todos os dias, como na quarta-feira, que aconteceu a Missa Crismal, já na quinta-feira, quando começa o Triduo Pascal, acontece a cerimônia do lava-pés. A sexta-feira é marcada pela Paixão de Cristo, que representa o momento em que Jesus foi crucificado. Já o sábado, é conhecido como “Sábado de aleluia”, marcado por vigílias em diversas paróquias. No domingo, comemora-se a Páscoa, que representa a passagem da morte para a vida, quando Jesus ressuscitou.

Nesta sexta-feira, os fiéis da capital acreana foram às ruas para a procissão e, em seguida, assistiram o 11º Musical da Paixão de Cristo.