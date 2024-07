Trump espera que a América “varra” o Irã da face da Terra

Donald Trump disse esperar que a América “destrua” e “varra o Irã da face da terra” caso o regime, liderado pelo aiatolá Ali Khamenei, tente fazer algo contra a sua vida. A declaração foi feita nesta quinta-feira (25/7), na rede social Truth.

A fala de Trump surge após uma acusação do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que durante discurso no Congresso dos Estados Unidos disse sem provas que o Irã tentou assassinar Trump.

“Se eles ‘assassinarem o presidente Trump’, o que é sempre uma possibilidade, espero que a América destrua o Irã, varra-o da face da Terra”, escreveu Trump em uma publicação com um trecho do discurso de Netanyahu no Congresso. “Sei isso não acontecer, os líderes americanos serão considerados covardes!”.

Durante seu mandato como presidente dos EUA, a relação entre Trump e o governo iraniano é tensa e repleta de episódios polêmicos.

O maior deles aconteceu em 2020, quando o principal general do Irã, Qasem Soleimani, foi assassinado em Bagdá, no Iraque. Trump, que na época ocupava a cadeira presidencial, foi o responsável por ordenar o bombardeio que matou um dos homens mais poderosos do Irã, sob a alegação de deter planos de futuros ataques contra os EUA.

Desde então, o governo iraniano promete se vingar pelo episódios, e chegou até mesmo afirmar que pretende matar Donald Trump em retaliação.