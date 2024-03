CBLOL Academy 2024: 2° split adicionará duas novas equipes

O CBLOL Academy 2024 continuará expandindo no segundo split de 2024 e contará com duas novas vagas, aumentando o número de equipes de 12 para 14. O ajuste busca dar ainda mais oportunidades para a categoria de base do cenário de League of Legends brasileiro.

Qualificatórias abertas para os dois novos times

A inclusão de duas novas equipes ocorrerá por meio de Qualificatórias Abertas, marcadas para a segunda quinzena de abril. Estas qualificatórias serão organizadas em colaboração com a Liga GG.

Datas e formatos das classificatórias do 2° split do CBLOL Academy 2024

As equipes interessadas enfrentarão quatro dias de disputa em cada uma das duas qualificatórias programadas para o mês de abril. Veja as datas:

1° qualificatória: 20 a 23 de abril;

2° qualificatória: 27 a 30 de abril;

O formato das qualificatórias será em MD3 (melhor de três partidas), com exceção das finais, que serão disputadas em MD5 (melhor de cinco). As duas equipes que somarem mais pontos ao longo das duas qualificatórias ficarão com as vagas no CBLOL Academy 2024 2° split.

Times do CBLOL podem ter uma terceira equipe, se ela for inclusiva

Vale lembrar que a Riot Games permite que organizações já presentes no CBLOL Academy disputem as qualificatórias com suas equipes inclusivas, sem a necessidade de escolher entre as diferentes line-ups. Esta é uma das várias iniciativas para promover a inclusão e o desenvolvimento do cenário de esports.

CBLOL Academy 2024 1° split ainda em andamento

Enquanto os times já podem fazer inscrições para as classificatórias do 2° split, o CBLOL Academy 1° split ainda está em andamento. paiN Gaming, Flamengo, FURIA, Vivo Keyd Stars, LOUD, Liberty, RED Academy e KaBuM estão disputando os playoffs da competição.

