Com investimento de R$ 20 mil, grupo faz musical sobre a Paixão de Cristo e reúne milhares de pessoas

A encenação da crucificação de Jesus é um dos momentos mais aguardados da Sexta-feira Santa. O musical, que este ano está na 11º edição, reúne milhares de fiéis todos os anos.

Segundo Marcos Barros, coordenador da equipe de eventos da Catedral Nossa Senhora de Nazaré, o grupo Totus Tuus, foram 3 meses ensaiando para o momento. “Nós ensaiamos há mais ou menos três meses, mas há seis meses que nós sentamos para verificar se haveria alguma troca de figurino, alguma mudança”, disse.

O coordenador também falou que neste ano foram investidos R$ 20 mil para o espetáculo, entre estrutura e figurinos. “Esse ano a gente tá tentando recuperar pós-pandemia, porque muita coisa os cupim comeram, as coisas a gente guardava em um canto mas a gente não podia ir lá para olhar, pois com a pandemia estava todo mundo em casa, então algumas coisas se perderam. Ano passado, que foi o primeiro [musical] pós-pandemia, a gente investiu mais ou menos uns R$ 12 mil e esse ano a gente já investiu R$ 20 mil, com figurino e estrutura, mas só isso não é suficiente para fazer o espetáculo, a gente tem muita ajuda do governo, da prefeitura e muitas empresas parceiras também para fazer tudo isso daqui acontecer”, explicou.

Segundo Marcos, o musical contou com 312 pessoas ao todo, desde camareiro que passa roupa, pessoal da iluminação, toda técnica aos artistas, também músicos, tudo isso”, finalizou.

O Grupo Totus Tuus é faz o musical desde 2010 e costumeiramente leva milhares de fiéis após a procissão para assistir a encenação da crucificação de Jesus Cristo, que emociona diversas pessoas todos os anos.