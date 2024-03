Com mordida violenta, homem arranca lábio de ex-companheira

A Polícia Civil de General Salgado, no interior de São Paulo, investiga o caso de um homem de 19 anos suspeito de arrancar metade do lábio inferior da ex-companheira com uma violenta mordida. O crime ocorreu em 4 de março.

A vítima, de 28 anos, tinha uma medida protetiva de urgência contra o suspeito. Eles tiveram uma relacionamento de um ano e meio.

À TV Tem, a mulher disse que, na noite anterior ao ataque, ela estava em uma festa e recebeu diversas ligações do suspeito. Durante a madrugada, ele teria invadido a casa dela e começado a agredi-la.

Antes de morder o lábio da ex-companheira, o homem teria dado socos em seu rosto e mordido seu braço.

Cirurgia de reconstrução

A vítima buscou atendimento médico na Santa Casa da cidade e, depois, foi encaminhada ao Hospital de Base (HB) de São José do Rio Preto (SP). Ela passou por uma cirurgia para reconstruir o lábio e teve alta no último dia 5. O procedimento deixou uma cicatriz de cerca de 15 centímetros na parte inferior e nas laterais da boca.

A mulher afirma que essa não foi a primeira vez que foi agredida pelo ex-companheiro. No dia em que pediu a medida protetiva, em novembro do ano passado, ele teria dado golpes em sua cabeça.

O caso foi registrado na Delegacia de General Salgado como lesão corporal de natureza grave, violência doméstica e descumprimento de medida protetiva. O suspeito não foi preso.