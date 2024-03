Confira as opções para adquirir peixe fresco para a Semana Santa

Com a chegada do feriado da Semana Santa, os moradores de Porto Velho têm diversas opções para adquirir peixe fresco e garantir a refeição, mantendo a tradição religiosa. Os mercados públicos e feiras livres oferecem uma variedade de locais para a compra de pescado.

A comercialização de peixe é feita diariamente no Mercado do KM 1, Mercado Central, Mercado do Pescado e no Mercado do Peixe, na zona Sul da cidade. Nas feiras livres, montadas em locais diferentes a cada dia da semana, o alimento também é vendido.

Confira os endereços das opções disponíveis nos mercados públicos da cidade:

Mercado Central- av. Farquar, 1346;

Mercado KM 1- av. de Sete de Setembro com Brasília;

Mercado do Pescado – Baixa da União;

Mercado do Peixe – rua Paris, bairro Caladinho.

Além dos mercados, as feiras também são ótimas opções para adquirir peixe fresco:

Quinta-feira: na rua Rafael Vaz e Silva, esquina com a rua Senador Álvaro Maia, no bairro Liberdade;

Sexta-feira: na rua Princesa Isabel, entre as ruas Marechal Deodoro e Campo Sales, no bairro Areal.