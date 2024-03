Crianças são flagradas nadando dentro da alagação no Bairro da Base; VEJA FOTOS

O bairro da Base, um dos bairros mais tradicionais de Rio Branco, está praticamente todo debaixo d’água com a cheia que atingiu a cidade de Rio Branco, com o transbordamento do Rio Acre.

Dezenas de famílias foram retiradas de suas casas.

Porém, mesmo com o sofrimento dos moradores, crianças encontram uma forma de se divertir com a situação. O ContilNet flagrou um grupo tomando banho nas ruas alagadas pelo Rio Acre.

A cena, embora pareça divertida, é arriscada. A Secretaria de Justiça e Segurança Pública divulgou o balanço de ocorrências e mortes por afogamento durante as enchentes em todo o Acre, do dia 21 de fevereiro até este dia 1 de março.

Além disso, autoridades sanitárias alertam para os riscos de contrair doenças nas enchentes, como leptospirose, tétano, hepatite A e doenças diarréicas.

Veja as fotos exclusivas do ContilNet: