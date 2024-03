Destruição: Rio Tarauacá baixa e cidade fica tomada por lama e entulhos; veja situação

O Rio Tarauacá, que seguia subindo desde o dia 24 de fevereiro, ocasionando uma forte enchente no município que leva o mesmo nome, apresentou redução em seu nível, marcando 8,68 metros na esta terça-feira (5).

Além do Rio Tarauacá, o Rio Muru também apresentou vazante. Juntos, os rios apresentaram redução de 1,12 metros, deixando na cidade de Tarauacá os rastros da destruição causados pela enchente.

No município a cota de transbordamento é de 9,50 metros. O Rio Tarauacá chegou a ultrapassar os 11 metros, deixando quase três mil moradores atingidos pelas águas.

Com a vazante dos rios, a prefeitura de Tarauacá, com auxílio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), atuam na retirado dos entulhos e da lama que tomou conta das ruas.