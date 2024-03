Um anúncio de emprego, ao que tudo indica feito esta semana, revela que o Palácio de Buckingham está contratando um assistente de comunicação para lidar com todos os assuntos de mídia, incluindo assessoria de imprensa e outras responsabilidades. As informações são do site TMZ.

Buckingham não é a residência oficial do Príncipe William e Kate Middleton, mas sim do rei Charles III.

A contratação pode não ser para a princesa de Gales, mas a decisão do palácio pode indicar uma preocupação com uma futura enxurrada de perguntas da mídia se algo semelhante ao que aconteceu com Kate se tornar uma realidade para Charles.

O rei foi diagnosticado com um câncer no início do ano. O estado de saúde de Sua Majestade foi revelado uma semana depois de ele deixar o The London Clinic, onde passou por um tratamento para aumento da próstata.

O Palácio de Buckingham busca uma pessoa para fornecer apoio administrativo, distribuir credenciais de mídia para funções palacianas e “produzir conteúdo para uma variedade de plataformas, incluindo comunicados de mídia, atualizações de mídia social e artigos de destaque”.

Apesar de não ser requerido habilidades com ferramentas de edição, a fluência nas redes sociais é claramente importante para o palácio. A remuneração para a função é USS 32.500 por ano (o equivalente a cerca de R$ 162 mil).