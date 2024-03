Desde as 14 horas desta quinta-feira (21), apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) acampam no Aeroporto Internacional de Rio Branco, no Acre, à espera dele e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Horas antes do ex-presidente pousar na capital, esperando no hall do aeroporto, apoiadores cantaram o Hino Nacional do Brasil e o jingle de campanha presidencial de 2022.

