Empreendedora do Acre participa de live com Ana Hickmann no mês da celebração da mulher

No cenário do mês dedicado à celebração da mulher, a empreendedora Juliana Vilela, 37 anos, participou nesta quarta-feira (13) de uma live com apresentadora e modelo Ana Hickmann tendo como tema: Superação e Empoderamento Feminino. Como franqueada da clínica Maislaser by Ana Hickmann aqui no Acre, Juliana trouxe à tona os desafios de empreender como mulher, mãe e esposa, evidenciando que é possível alcançar resultados positivos mesmo diante de múltiplas responsabilidades.

Ao ContilNet, Juliana Vilela falou da felicidade em participar da live com apresentadora e citou as dificuldades de empreender. “Ser empreendedora, mulher, mãe e esposa ao mesmo tempo não é tarefa fácil, mas com perseverança e foco, é possível conquistar o que parecia impossível”, destacou Juliana durante sua participação na live.

Além de compartilhar sua história inspiradora, Juliana também foi reconhecida como uma referência na rede Maislaser by Ana Hickmann, sendo elogiada pelo padrão de qualidade no atendimento ao cliente que estabeleceu em sua clínica. A live contou com a participação de três mulheres, incluindo Paula Caldeira, responsável técnica da @maislaserbyanahickmann; Juliana Vilela, franqueada @maislaser.riobranco; e Wanessa Rodriguess, cliente da unidade @maislaser.diademasp.