Ministros Marina Silva e Waldez Góes desembarcam no Acre e são recepcionados por autoridades

A comitiva do Governo Federal, representada pelos ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, desembarcou no Aeroporto Internacional de Rio Branco na manhã desta segunda-feira (4), para prestar apoio aos municípios afetados pela cheia dos rios no Acre.

O governador Gladson Cameli, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, senador Alan Rick e outras autoridades recepcionaram a comitiva.

“O momento é de união, de esforço, onde todos os poderes constituídos e as instituições estão nos ajudando. Nós vamos acompanhar de perto, mostrar para as instituições do Estado de Direito. Ao lado dos ministros @marinasilvaoficial e @waldezgoesoficial seguimos para Brasileia para acompanhar a situação do município neste primeiro momento, e, após isso, fazer um planejamento pós-enchente”, disse o governador Gladson.

Segundo ele, durante a agenda, deverá propor ao governo a retirada das famílias da parte baixa de Brasiléia. “Temos que ver o projeto para que comece esse ano a construção e tirar o povo que vive lá em áreas de risco e não só Brasiléia e nos demais municípios. Precisamos comer contra o tempo, porque ano que vem vai se repetir”, declarou.

Os ministros e a equipe do Governo Federal seguem para o município de Brasiléia e à tarde retornam a capital, onde visitarão as famílias no Parque de Exposições.