Faculdade da prefeitura: Divulgada lista de aprovados na primeira chamada do programa

O Conselho Gestor da Faculdade da Prefeitura de Porto Velho divulgou a lista dos aprovados na primeira chamada do programa. Os candidatos têm até esta terça-feira (5) para efetuarem a matrícula no curso escolhido e deverão comparecer ao V Encontro dos Acadêmicos do Programa Faculdade da Prefeitura, na próxima quinta-feira (7), às 9h, no auditório da faculdade Unopar, para assinar o termo de concessão de bolsa e tomar ciência das regras para manutenção do benefício.

“O termo de concessão da bolsa deverá ser apresentado na Faculdade até o dia 11, para efetivação do benefício, sob pena de desligamento. Os convocados que não comparecerem ao V Encontro dos Acadêmicos, para assinatura do termo de concessão, serão desligados do Programa Faculdade da Prefeitura”, informou o conselheiro presidente do Conselho Gestor, Augusto Leite.

Foram 4.909 inscritos no programa neste ano, que oferece 415 vagas no ensino superior, sendo a maior oferta da história do programa, que já formou mais de 190 profissionais e conta atualmente com 460 estudantes em graduação. São vagas para Medicina, Jornalismo, Direito, Ciências Contábeis, Medicina Veterinária, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Odontologia, entre outros cursos.

O link para a inscrição no V Encontro dos Acadêmicos é:

https://www.sympla.com.br/evento/v-encontro-dos-academicos-doprograma-faculdade-da-prefeitura/2365524

Os candidatos aprovados devem acessar esse link para acompanhar o resultado definitivo:

https://faculdadepvh.portovelho.ro.gov.br/processos-seletivos/processo-seletivo-2024-1-edital-n%C2%BA-002-2023