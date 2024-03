Fernanda Hassem minimiza ausência de Socorro Neri durante ato de filiação no PP: “Ela que está perdendo”

Sob o aval do governador Gladson Cameli, a prefeita Fernanda Hassem formalizou sua filiação ao Progressistas nesta segunda-feira (25), em um evento que contou também com a adesão do vice-prefeito do município, Carlinhos do Pelado, e da candidata a sua sucessora na prefeitura, Suly Guimarães.

Em uma entrevista coletiva realizada na sede do partido, Fernanda abordou a ausência da deputada federal Socorro Neri no evento. Embora tenha afirmado não ter tido problemas com a parlamentar, a prefeita deixou um recado. “Eu não tive problema nenhum com ela. Problema é dela que não veio. Ela que está perdendo”, disse.

No último mês, o Progressistas havia oficializado o nome de Joelso Pontes como candidato a prefeito em Brasiléia. A deputada federal Socorro Neri, que preside o partido na capital, comandou as articulações em prol da candidatura dele. O partido, inclusive, chegou a realizar uma festa para anunciar a pré-candidatura de Joelso. Após a decisão, a deputada havia emitido uma nota rechaçando a decisão do partido em rifar a candidatura de Joelso.

Na mensagem, a deputada diz que o partido retirou de ‘supetão’ a candidatura de um membro leal do Progressistas, se referindo a Joelso Pontes. Neri foi além, e fez duras críticas à decisão do partido de escolher Suly nos últimos minutos.

Fernanda Hassem também comentou sobre o racha formado no Progressistas em Brasiléia. Segundo a prefeita, ainda poderá ocorrer mudanças na conjuntura política do partido.

“A política é um equilibro muito grande. O Progressistas é um partido grande. É natural que haja divergências de pensamentos. O crescimento será progressivo e vamos dar tempo ao tempo. Eu respeito a todos. Eu acredito que o tempo vai mostrar certas coisas. Eu acredito que até lá, até quem não era, passa a vir”, disse.