Gladson recebe onda de homenagens no seu aniversário de 46 anos; VEJA FOTOS

Nesta terça-feira, 26 de março, as redes sociais foram inundadas com mensagens de felicitações ao governador do estado do Acre, Gladson Cameli, que celebra seus 46 anos. Políticos, amigos e familiares uniram-se para expressar seu carinho pelo líder acreano, compartilhando momentos significativos ao seu lado.

A comunidade online não ficou de fora, demonstrando seu carinho e apoio ao político acreano por meio de uma avalanche de mensagens de aniversário. A população não poupou esforços para mostrar seu afeto por Gladson Cameli, ressaltando sua importância e dedicando palavras de gratidão e admiração.

A coluna Douglas Richer, do site ContilNet, compilou algumas das mais tocantes homenagens e imagens compartilhadas, proporcionando aos leitores uma visão íntima das demonstrações de afeto dirigidas ao governador do Acre neste dia especial.

Confira as homenagens: