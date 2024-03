Governo do Acre e ANTT farão parceria para fiscalizar rodovias de todo o Estado; entenda

No Acre, uma nova parceria está prestes a ser estabelecida entre a Agência Reguladora dos Serviços Públicos (Ageac) e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Prevista para o próximo mês de abril, a assinatura deste acordo de cooperação visa fortalecer a fiscalização das vias, em especial nas estradas do estado.

O entendimento foi alcançado durante uma reunião entre o presidente da Ageac, Luis Almir, e o superintendente de fiscalização da ANTT, Felipe Freitas, realizada na quinta-feira (28), na sede do órgão em Brasília. A solicitação de apoio partiu do dirigente da Ageac.

“Lancei um pedido de suporte para intensificar nossas atividades, especialmente na área de fiscalização, visando reduzir a clandestinidade e elevar a segurança nas estradas acreanas”, afirmou Luis Almir, que obteve uma resposta positiva de Felipe Freitas: “Estaremos dando total respaldo por tempo indeterminado”, assegurou, indicando que a assinatura do acordo de cooperação está prevista para o próximo mês de abril.

De acordo com Felipe Freitas, este acordo possibilitará à ANTT oferecer uma gama de apoio à Ageac, desde a capacitação de seus fiscais até o fornecimento de servidores do órgão, além da realização de operações de fiscalização conjuntas e logística com veículos.

Para Luis Almir, este reforço ampliará significativamente as atividades da Ageac, que dentre suas responsabilidades inclui a fiscalização e regulação do transporte intermunicipal, abrangendo ônibus, táxis e vans de turismo. Ele ressalta que atualmente esses veículos circulam por quase todos os 22 municípios acreanos.