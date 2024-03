Governo Lula autoriza envio de mais de R$ 4 milhões para cidades atingidas por enchentes no Acre

O Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional publicou no Diário Oficial da União (DOU) as portarias que autorizam o empenho e o pagamento de verbas para ajuda humanitária aos municípios de Assis Brasil, Epitaciolândia e Jordão, atingidos severamente pelas enchentes dos rios acreanos.

As três cidades receberão cerca de R$ 4,3 milhões, sendo R$ 936 mil para Assis Brasil, mais de R$ 1,5 milhão para Epitaciolândia e cerca de R$ 1,8 milhão para Jordão.

Já na próxima semana deverão ser publicadas as portarias que autorizam pagamento das verbas de ajuda humanitária também para os municípios de Brasiléia, Plácido de Castro e Tarauacá.

As prefeituras dos demais municípios acreanos atingidos por enchentes estão elaborando as propostas de ajuda humanitáira, que devem serem enviadas ao ministério para análise do ministro Waldez Góez.

Os recursos destinados à assistência humanitária serão utilizados para manter abrigos, adquirir alimentos, água potável, colchões, material de higiene pessoal e de limpeza, entre outras necessidades básicas da população.