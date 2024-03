Grupo que praticava tortura contra adolescentes é preso por diversos crimes no interior do Acre

Um grupo responsável por uma série de crimes em Acrelândia foi detido pela Polícia Civil do Acre (PCAC) nesta quarta-feira (14). Entre os crimes do grupo, destacam-se casos de tortura com adolescentes.

“Estamos plenamente empenhados em desarticular esses grupos criminosos que atuam em nossa região, a PCAC está incumbida de garantir a segurança da população e não mediremos esforços para alcançar esse objetivo”, declarou Dione dos Anjos Lucas, delegado da cidade de Acrelândia.

A ação foi realizada pela PCAC, por meio da delegacia de Acrelândia e com o apoio do Departamento de Polícia da Capital e do Interior (DPCI). Durante a operação, a Polícia executou mandados de busca, apreensão e prisão. Quatro pessoas foram presas em Acrelândia e uma em Rio Branco.

Dois celulares e uma grande quantidade de entorpecentes foi apreendida. As autoridades os autuaram por tráfico de drogas e corrupção de menores.