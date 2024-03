Jovem perde a perna após o câncer e família faz campanha para comprar prótese de R$ 180 mil

A família da adolescente Ana Caroline de Albuquerque Borges, de 17 anos, natural de Rio Branco, iniciou uma campanha solidária para arrecadar recursos e conseguir adquirir uma prótese transfemural para a jovem após ela ter uma de suas pernas amputada em razão de um tumor maligno na tíbia, principal osso desse membro.

Ana Caroline foi diagnosticada com Osteossarcoma, um câncer ósseo, em 2023, e desde então vem lutando bravamente em tratamento contra a doença, fora do estado do Acre, no Hospital de Amor, em Porto Velho, Rondônia.

Além de estar vivendo em outro estado por conta do tratamento da adolescente, a família tem gastos com medicamentos, alimentação, e outros custos. Agora, a família enfrenta um novo desafio, a aquisição de uma prótese para ajudar na mobilidade de Ana Caroline.

Segundo relato do pai da jovem, Reinaldo Albuquerque, em sua página no Instagram, a prótese custa um valor de R$ 180 mil, e sem condições financeiros de comprar o produto com valor tão alto, a família realiza a campanha solidária.

“O valor da prótese varia muito, desde o material até o modelo. Cada parte dela possui um valor, sendo o joelho a peça mais cara. O valor das próteses com bons joelhos varia de 100 a 500 mil. No entanto, para nossa realidade e suprindo as configurações que minha filha almeja, ela escolheu uma prótese de 180 mil. Não sabemos o resultado desta campanha, mas temos a certeza de que não se vence uma batalha sem lutar”, diz o pai.

A família afirma que qualquer valor doado será bem vindo e utilizado unicamente com o intuito de adquirir a prótese. Para ajudar, basta transferir qualquer valor para a chave Pix: (68) 99958-9582, em nome de Ana Caroline de Albuquerque Borges.

Em suas redes sociais, o pai de Ana Caroline relata toda a história de sua filha. confira: