Marcella Rica reage e fala sobre namoro com Nah Cardoso

Solteira desde o fim do noivado com Vitória Strada, em julho do ano passado, Marcella Rica virou assunto na web depois de ser apontada como “namorada” de Nah Cardoso. As especulações começaram depois da influenciadora compartilhar uma foto com a DJ, onde escreveu uma legenda bastante intimista. “Minha gatinha”, disse.

No registro, as duas curtiam o festival I Wanne Be Tour, que aconteceu no último sábado (2/3), em São Paulo, com shows de The Used, Simple Plan, Fresno e NX Zero. “Gente, eu tô chocada!”, comentou uma pessoa. “Tão juntas? Socorro!”, questionou mais uma. “Pretérita”, se assustou uma terceira.

Tão logo o assunto repercutir, Marcella negou que tenha qualquer envolvimento amoroso com Nah. Ao Gshow, Rica garantiu que as duas são apenas amigas.